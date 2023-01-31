2023/01/31 | 02:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن من المهم أن يبقى...

ظهرت المقالة بلينكن يريد العراق منتميا بالكامل لمحيطه العربي..



و يطلق تأكيدات البقاء فيه أولاً على المسلة.

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