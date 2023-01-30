«الصحة العالمية» تبقي حالة «الطوارئ القصوى» حيال كوفيد-19

2023/01/31 | 03:43 - المصدر: قناة التغيير

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جنيف – (أ ف ب)

قررت منظمة الصحة العالمية الاثنين، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19 بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

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