الصين تسعى إلى منطقة تجارة حرة مع الخليج

2023/01/31 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن الوزير تشين قانغ أبدى رغبته في عمل منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن.

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