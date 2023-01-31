"نُحلل المعلومات لتفسير ما حدث".. روسيا عن الهجوم على مصنع عسكري في إيران

2023/01/31 | 04:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت روسيا، يوم الاثنين، الهجوم على مصنع عسكري في مدينة أصفهان بوسط إيران، يوم السبت.

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