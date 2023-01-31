2023/01/31 | 04:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شدد كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس تجمع السند الوطني أحمد الاسدي، اليوم الاثنين، ووفد كردي برئاسة نائب رئيس الوزراء في كردستان العراق قوباد طالباني، على ضرورة إقرار الموازنة وتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي.وذكر مكتب الأسدي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأخير التقى هذا اليوم نائب رئيس وزراء اقليم […]

ظهرت المقالة إقرار الموازنة وتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي على طاولة لقاء الأسدي وطالباني أولاً على ايرث نيوز.

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