مقتل‭ ‬11‭ ‬مقاتلاً‭ ‬مواليا‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬ضربات على‭ ‬شاحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬شرق‭ ‬سوريا

2023/01/31 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة‭ ‬15‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ دمشق‭- ‬بيروت‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أصيب‭ ‬15‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬السوري‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬استهدفت‭ ‬حافلة‭ ‬كانت‭ ‬تقلهم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬ وأوردت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ […]

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