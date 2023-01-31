2023/01/31 | 04:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة 15 عنصراً من الأمن السوري في انفجار عبوة دمشق- بيروت – طهران -الزمان أصيب 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي السوري الإثنين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وأوردت الوزارة في بيان أن عناصر قوى الأمن كانوا في طريقهم إلى دمشق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 11 مقاتلاً مواليا لطهران في ضربات على شاحنات أسلحة شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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