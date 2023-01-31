خيارات‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬صفر

2023/01/31 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ما‭ ‬تسرب‭ ‬من‭ ‬اخبار‭ ‬حول‭ ‬“ضغوط‭ ‬“أمريكية‭ ‬حملها‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬الى‭ ‬القاهرة،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬قيام‭ ‬محور‭ ‬تحالفي‭ ‬ضد‭ ‬ايران،‭ ‬يوحي‭ ‬بأنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬وتحتاج‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬اعتادت‭ ‬الاشتغال‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حربيها‭ ‬اللتين‭ […]

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