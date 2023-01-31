2023/01/31 | 04:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام ما تسرب من اخبار حول “ضغوط “أمريكية حملها رئيس المخابرات المركزية الامريكية في زيارته الأخيرة أمس الاول الى القاهرة، من اجل قيام محور تحالفي ضد ايران، يوحي بأنّ الولايات المتحدة في صدد شن حرب ضد ايران وتحتاج الى دعم من تحالف اعتادت الاشتغال من خلاله في المنطقة كما في حربيها اللتين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خيارات الحرب ضد إيران صفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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