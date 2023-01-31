2023/01/31 | 04:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان طلب عدم ذكر اسمه أن هناك ضغوطا أمريكية إسرائيلية على دول المنطقة لإقامة تحالف من دول المنطقة للمشاركة في حرب بالوكالة ضد إيران. وأضاف المصدر أن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ناقش هذا الموضوع خلال مباحثاته في مصر مع الرئيس السيسي ورئيس الاستخبارات المصرية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر مصرية لـ( الزمان): ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإقامة تحالف ضد إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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