​مصادر مصرية لـ( الزمان): ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإقامة تحالف ضد إيران

2023/01/31 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضغوطا‭ ‬أمريكية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لإقامة‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬بالوكالة‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭.‬ ‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ناقش‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬خلال‭ ‬مباحثاته‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المصرية‭ […]

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