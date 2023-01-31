المسؤولة الطبية في تورونتو تحذر من موجة برد قادمة

2023/01/31 | 07:00 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الدكتورة إيلين دي فيلا، المسؤولة الطبية للصحة في تورونتو، التنبيه بناء على توقعات الطقس اليوم، والتي تدعو إلى انخفاض درجة الحرارة إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر الليلة، والتي يمكن أن تكون أقل من 17 درجة مئوية مع برودة الرياح.كما أعلنت تورونتو أنها ستفتح مراكز إيواء المشردين اليوم بعد إصدار تحذير من انخفاض […]

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