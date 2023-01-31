خسارة رونالدو في السعودية.. عراقيل تؤثر على أداء

2023/01/31 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نادي النصر السعودي بنتيجة 3-1 أمام "الاتحاد" على استاد الملك فهد الدولي خلال مباراة نصف نهائي الكأس السوبر السعودي.وكانت هذه ثاني مباراة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق من دون هدف.

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