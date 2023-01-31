مصر.. المركزي قد يواصل محاربة التضخم برفع سعر الفائدة

2023/01/31 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت تداعيات الاقتصاد العالمي وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، تأثيرها على زيادة أسعار السلع في السوق المصرية، مما دفع الحكومة إلى تنظيم معارض للسلع بأسعار مخفضة، والإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف والمواد الخام للمصانع، فيما يتوقع خبراء

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