ارتفاع مستمر لأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات-عاجل

2023/01/31 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصة الكفاح المركزية سجلت سعر صرف بلغ 168,400 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

واضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 168750 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 167750 دينار لكل 100 دولار".

أدناه اسعار صرف الدولار في باقي المحافظات:

البصرة - السعر في البورصة168,250اربيل - السعر في البورصة168,300الموصل - السعر في البورصة168,400السليمانية - السعر في البورصة

168,200

تحرير: أ.ق

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