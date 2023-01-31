الرافدين يعلن تحول استقطاع السلف من اليدوي الى الالكتروني (وثيقة)

2023/01/31 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، إعماماً بإيقاف استقطاع أقساط السلف يدوياً وتحويلها إلكترونيا بدءاً من شهر شباط المقبل.

وبحسب وثيقة صادرة من المصرف بتاريخ 30 من الشهر الحالي وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "سعيا لتقديم أفضل الخدمات لزبائنه الموطنين لرواتبهم لدى مصرفنا ولغرض تفعيل أدوات الدفع الالكتروني في صرف مستحقات الزبائن.



تنسب إيقاف استقطاع أقساط السلف من قبلكم لمنتسبيكم المستلفين من مصرفنا خلال العام ۲۰۲۲ بده من شهر شباط عام ۲۰۲۳ ليتم تنفيذ الاستقطاع الكترونيا من راتب المستلف على نظام إدارة القروض ابتداء من شهر شباط للعام ۲۰۲۳".

وأوضحت الوثيقة أن "الاستقطاع سيكون مجانا بدون عمولة، راجين تأكيد استلام الإعمام وإعلامنا بذلك بموجب كتاب رسمي يرسل عن طريق البريد الالكتروني المعتمد".

تحرير: أ.ق

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