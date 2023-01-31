التجارة: 1.7 مليون موظف ممن تقل رواتبهم عن مليوني دينار سيشملون بالسلة

2023/01/31 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تستعدّ وزارة التجارة لاستقبال أكثر من مليون و700 ألف اسم إضافي جديد للموظفين ممن يتقاضون رواتب تقلّ عن مليوني دينار، لكي يتم شمولهم بالسلة الغذائيَّة ضمن نظام البطاقة التموينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية إن "الوزارة دعت الموظفين ممن يتقاضون رواتب تقل عن مليوني دينار، إلى مراجعة المراكز التموينية لرفع حجب البطاقة التموينية، ليتم شمولهم بالسلة الغذائية".

وأضاف حنون، أن "هذا الإجراء سيتم من خلال جلب الموظف كتاب تأييد بالراتب من دائرته إلى الوزارة لختمه وإرساله إلى مراكز التموين ليكون مشمولاً بمفردات التموينية".

وتابع أنه "تم في السياق نفسه، تفعيل قرار مجلس الوزراء بعد وصوله إلى الوزارة بحجب التموينية عن الموظفين ممن يتقاضون مليوني دينار فما فوق، إضافة إلى الدرجات الخاصة، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال كتب رسمية إلى الدوائر الحكومية لتزويد الوزارة بأسماء المدراء العامين ومن بدرجاتهم صعوداً والموظفين ممن يتقاضون مليوني دينار فأكثر، لحجب التموينية عنهم".

وبيّن حنون أن "قرار مجلس الوزراء شمل أيضاً المنتفعين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والذين سيتسلمون خمس مواد تموينية هي: الحليب والشاي والطحين الصفر والسكر وزيت الطعام"، مشيراً إلى أن "دائرة الرقابة التجارية والمالية نفذت حملات رقابية شملت متابعة وكلاء التموينية خلال توزيعهم مفردات السلة الغذائية، إضافة إلى مادة بيض المائدة وبالسعر المدعوم بين المشمولين برواتب شبكة الحماية وضمن مبادرة رئيس الوزراء".

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