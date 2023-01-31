القنصلية الأمريكية: أنفقنا 600 ألف دولار على جامعات كردستان العراق

2023/01/31 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القنصل العام للقنصلية الأمريكية

العامة لدى إقليم كردستان، إرفين هيكس،

ان الولايات المتحدة قد أنفقت على

جامعات الإقليم، بدءا من شهر تموز

يوليو.

وجاءت تصريحات إرفين هيكس، خلال حفل

الإعلان عن مشروع

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