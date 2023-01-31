الدينار يواصل نزيفه امام الدولار.. ارتفاع اسعار الصرف في العراق

2023/01/31 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم

الثلاثاء، في البورصة الرئيسية

بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح والحارثية المركزية في

بغداد سجلت صباح اليوم

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