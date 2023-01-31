اتفاقٌ عراقي سوري للسماح بدخول البضائع والمسافرين عبر القائم

2023/01/31 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء

عن السماح بعبور العراقيين إلى سوريا

ودخول سيارات شحن البضائع القادمة عبر

منفذ القائم الحدودي.

ويعدُّ معبر القائم الذي يقابل مدينة

البوكمال في الجانب السوري، أحد

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