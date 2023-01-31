انتهاء العملية الأمنية في ديالى بعد 10 ايام على انطلاقها

2023/01/31 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن امر لواء 62 في الحشد الشعبي زحام الجبوري، اليوم الثلاثاء، انتهاء محاور العملية الأمنية في محافظة ديالى.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" عملية ديالى الامنية والتي جرت في خمسة محاور رئيسة ضمن الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة بمشاركة الوية الحشد الشعبي والجيش وتشكيلات عسكرية ساندة انتهت قبل قليل، بعد مضي 10 ايام على انطلاقها".

واضاف، أن" أبرز نتائج العملية هي ضبط وتدمير مضافات وتفكيك عبوات ناسفة وتمشيط الاف الدونمات من البساتين والاراضي الزراعية وفتح طرق في عمق مناطق معقدة جغرافية خاصة في الوقف وقرى العبارة وصولا الى شمال المقدادية"، مؤكدا بأن "العملية نجحت في تأمين مناطق واسعة".

واشار الى أن" العملية لها اهداف مهمة ابرزها تأمين عشرات القرى ودرء مخاطر الارهاب في البساتين الزراعية واعادة الانتشار".

هذا وانطلقت عملية امنية واسعة في محافظة ديالى من خمسة محاور بمشاركة الحشد الشعبي والجيش وقوات ساندة اخرى.

تحرير: أ.غ

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