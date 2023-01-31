سعر صرف الدولار يقترب من 170 الف دينار في بغداد

2023/01/31 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصلت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، حيث لامست الـ 170 الف دينار للمائة دولار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 169000 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 167750 دينار لكل 100 دولار".

وفي صباح اليوم، سجلت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 168750 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 167750 دينار لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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