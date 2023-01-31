برئاسة يار الله.. وفد أمني يتفقد قاطع قيادة عمليات الأنبار

2023/01/31 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنوصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، إلى قاطع قيادة عمليات الأنبار.

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