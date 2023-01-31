أسعار الغاز في كردستان تسجل رقما قياسيا وبغداد تغيث السليمانية بمليون لتر نفط

2023/01/31 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

جهَّزت وزارة النفط محافظة السليمانيَّة بكمية تبلغ مليون لتر من النفط الأبيض لتوزيعه داخل المدن والأقضية والنواحي والإدارات التابعة لها، فيما سجلت اسعار رقما قياسيا غير مسبوق في الاقليم.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان الشيخ محمد في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية إن "تجهيز النفط الأبيض تم من خلال مديرية توزيع المشتقات النفطية في بغداد"، مبيناً أنَّ "هذه الكمية سيجري توزيعها بين الأسر الفقيرة داخل المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها".

وأضاف محمد، أن "الحصص ستوزع بواقع 439 ألف لتر لمركز السليمانية و255 ألف لتر للأقضية والنواحي و56 ألف لتر إلى حلبجة، فيما ستتسلم إدارة رابرين 170 ألف لتر وإدارة كرميان 76 ألف لتر"، مشيرا الى أن "قائممقاميات هذه الإدارات ستتولى عملية التوزيع".

ولفت الى أن "هذه الكمية ستحل جزءاً بسيطاً من الأزمة التي يعانيها مواطنو الإقليم عموماً ومحافظة السليمانية خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط الأبيض إلى ضعفي سعره السابق، فضلاً عن أنَّ الحاجة الفعلية للإقليم تصل إلى 254 مليون لتر".

واشار إلى "زيادة أسعار أسطوانات الغاز السائل بشكل غير مسبوق، إذ وصل سعر القنينة الواحدة إلى 21 ألف دينار، مما أرهق كاهل العائلات الفقيرة لتوفير وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء".

ونوَّه محمد بأن "هذه الحصة وصلت مع انتهاء توزيع النفط الأبيض في المناطق الجبلية، والمباشرة بإكمال التوزيع في المناطق المحيطة بها تزامناً مع موجة البرد الشديدة التي يمر بها الإقليم خلال الأسبوع الحالي".

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