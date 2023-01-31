2023/01/31 | 10:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4reemGhhi8c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصدر بالإطار: قادة التنسيقي فوضوا رئيس الوزراء بتحسين صورتهم أمام واشنطن مقابل إيقاف التصعيد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصدر بالإطار: قادة التنسيقي فوضوا رئيس الوزراء بتحسين صورتهم أمام واشنطن مقابل إيقاف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).