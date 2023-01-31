2023/01/31 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل الليبي وحماية الحدود البحرية والجوية، في أوكرانيا.وجاء ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليبيا تستعد لتعاون عسكري مع اوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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