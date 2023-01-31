2023/01/31 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتهاء من دق ركائز الرصيف الأول في ميناء الفاو الكبير..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتهاء من دق ركائز الرصيف الأول في ميناء الفاو الكبير.. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتهاء من دق ركائز الرصيف الأول في ميناء الفاو الكبير.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).