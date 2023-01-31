شاهد بالفيديو.. صواريخ الدرونز تباغت قافلة سرية قرب العراق

2023/01/31 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ke45hhPojF8

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