2023/01/31 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة الشفافية العالمية تضع العراق مجددا ضمن قائمة أكثر الدول فساداً أولاً على المسلة.

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