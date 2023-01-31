رئيس الجمهورية يدعو لوضع خطط مدروسة لتغيير المناهج الدراسية

2023/01/31 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، لتشكيل هيئة تخص المبدعين والمخترعين، مشددا على وضع خطط مدروسة لتغيير المناهج الدراسية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم، في قصر بغداد، وفداً من العلماء والمبدعين والمخترعين في مختلف الاختصاصات”.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن “الحكومات الشمولية كانت سبباً في تراجع مستوى التعليم في البلد، ويجب بذل الجهود الحثيثة من أجل الارتقاء به ووضع خطط مدروسة لتغيير المناهج الدراسية لكل المراحل وبما يتماشى مع متغيرات العصر”، موضحاً “ضرورة تبني برامج وخطط عصرية تساعد في إعداد جيل واع متعلم يستطيع خدمة بلده في العديد من المجالات”.

وأشار إلى، أن “للعراق تاريخاً علمياً حافلاً منذ زمن حمورابي وبيت الحكمة خير شاهد على ذلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات والكفاءات والمواهب يعملون في الاختصاصات العلمية والإنسانية يجب دعمهم من قبل مؤسسات الدولة والوزارات ذات العلاقة بكل ما هو ممكن للاستفادة من خبراتهم وبما يمهد الطريق أمامهم للإنتاج والاكتشاف”.

ولفت إلى، “ضرورة تكريم المبدعين في المجالات المختلفة والنهوض بواقع الكفاءات والنخب العراقية واستثمار طاقاتهم وخبراتهم من أجل خير البلاد وازدهارها”.

وبحسب البيان، أن “اللقاء جرى خلاله أيضا تبادل للآراء حول المرحلة المقبلة والحاجة إلى تشكيل هيئة تجمع المبدعين وتعمل على رعايتهم وتبني أبحاثهم وتدعم شريحة الشباب الموهوبين وتستثمر أفكارهم ومقترحاتهم وتطورها للنهوض بالواقع الصناعي والزراعي وباقي المجالات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين”.

وبهذا الصدد أعرب الرئيس عن ا”ستعداد رئاسة الجمهورية للمساعدة في هذا الشأن”.

بدورهم، عبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم “بلقاء رئيس الجمهورية وأملهم باستمرار دعمه ورعايته لشريحة المبدعين”، مؤكدين أن “الدولة لا تبنى إلا بعلمائها ونحن على استعداد لبذل الجهود للمساهمة في بناء العراق ورسم مستقبله المشرق”.

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