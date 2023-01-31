اجتماع بين المالية النيابية ومحافظ المركزي حول خطط معالجة سعر الدولار

2023/01/31 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المالية النيابية ارتفاع أسعار صرف الدولار في البلاد.

وذكر مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم) أن " العلاق التقى اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطط معالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد اجتمع، صباح اليوم الثلاثاء، بالمصارف كافة لمناقشة أزمة الدولار.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 167 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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