الخطوط الجوية تعلن جدول رحلاتها لغاية 15 شباط المقبل (صور)

2023/01/31 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، جداول رحلات الناقل الوطني للنصف الاول من شهر شباط 2023، فيما أشارت الى أنه في حال حدوث تغيير في موعد أي رحلة سيتم الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية.

أدناه جداول الرحلات:

تحرير: أ.ق

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