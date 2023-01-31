ليبيا تعلن عن تعاون عسكري مع اوكرانيا

2023/01/31 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل الليبي وحماية الحدود البحرية والجوية، في أوكرانيا.

وجاء ذلك في بيان نشرته الدفاع اللبيبة عبر "فيسبوك" عقب استقبال الملحق العسكري الأوكراني أندري بايوك لدى ليبيا في مقر الوزارة أمس الاثنين.

وخلال الاجتماع، تحدث مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل اشتيوي عن ضرورة "إعادة بناء جسور التعاون بين البلدين خاصة في المجال العسكري".

وأشار اشتيوي إلى أن "العديد من أصحاب التخصصات المختلفة بالجيش الليبي منها السلاح والدفاع الجوي والبحري تلقوا في السابق تدريباتهم في أوكرانيا".

وأضاف: "من الممكن صيانة وإصلاح بعض المعدات التي تخدم حرس السواحل وحماية الحدود البحرية والجوية وغير ذلك بالتعاون مع الجانب الأوكراني عقب الدراسة ورفع الموضوع للعرض على وزير الدفاع".

وكانت حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة دانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد انطلاقها في فبراير الماضي، واعتبرتها "انتهاكا للقانون الدولي".

المصدر: وكالات

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