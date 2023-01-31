2023/01/31 | 11:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ivrubXdUcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤمل تحسين أصغر مبرمج عراقي و مطور عدد من المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤمل تحسين أصغر مبرمج عراقي و مطور عدد من المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).