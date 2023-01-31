ألمانيا.. أول وزيرة خارجية في تاريخ البلاد

2023/01/31 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الخضر في ألمانيا، مساء

الخميس، أنّ آنالينا بيربوك، التي

تتشارك رئاسة الحزب مع روبرت هابيك

ستتولّى وزارة الخارجية في الحكومة

الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا

المنصب في تاريخ البلاد.

وقال

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