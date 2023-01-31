الموارد المائية: جولة حوارات جديدة مع تركيا وإيران بشأن المياه الشهر المقبل

2023/01/31 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية، عن جولة

جديدة من الحوارات الفنية مع تركيا

وإيران بشأن الوضع المائي الشهر

المقبل، مشددة على أن تعزيز الخزين

الستراتيجي مرهون بكميات الأمطار

والثلوج التي ستهطل على المناطق

ال

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