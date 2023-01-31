رقم قياسي جديد.. احتياطي العراق من العملة الصعبة يصل الى 115 مليار دولار

2023/01/31 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف عضو مجلس إدارة البنك المركزي مظهر محمد صالح، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي للعراق الى 115 مليار دولار.

-وقال صالح في حديث تلفزيوني إن "التضخم ارتفع الان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار"، مشددا على " تفعيل الجانب الاقتصادي في اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن والتفاوض مع البنك الفيدرالي".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي سيعيد تنظيم التجارة الخارجية"، داعيا "البنك الفيدرالي الامريكي الى منح العراق 6 أشهر لأن ازمة الدولار ذا استمرت لفترة طويلة ستشكل خطرا كبيرا".

وأشار الى أن "الحوالات الخارجية تشكل 90٪ من طلب الدولار و10٪ للطلب الداخلي من اجل السفر والاكتناز "، لافتا الى أن "المصارف العراقية بدأت تتكيف للوضع الجديد في التحويل الخارجي".

ونبه الى أن "احتياطي العراق من العملة الأجنبية بلغ 115 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخه ".

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