2023/01/31 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد الخبير الاقتصادي علاء الفهد ، ان سعر الصرف سيعود الى سعره الرسمي في الاسواق بعد تطبيق البنك المركزي لاجراءته الجديدة للسيطرة على سعر صرف الدولار امام الدينار.

وقال الفهد في حديث متلفز وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان مانمر به اليوم هو عملية تنظيمية لبيع الدولار من قبل البنك المركزي بالتعاون مع البنك الفيدرالي الامريكي ووضع اجراءات جديدة لمراقبة حركة الاموال ، مشيرا الى ان البنك المركزي ليس وحده اليوم مسؤول عن ضبط سعر الصرف في الاسواق وانما المسؤولية تقع على عاتق جميع الوزارت والمؤسسات الحكومية وعلى رئسها وزارة التجارة من خلال توفير السلع الغذائية للمواطن وبيعها بالسعر الرسمي لمنع مضاربات التجار في السوق (السوداء).

واضاف ان البنك المركزي سهل عملية حصول التجار الصغار على الدولار وبالسعر الرسمي من خلال منافذ متعددة لغرض استيراد السلع الغذائية وكذلك السفر والعلاج للمواطنيين.

وبين الفهد، على المواطن ان يفهم ان البنك المركزي لم يرفع سعر الصرف الدولار وانما بعد تطبيق اجراءت الجديدة للحولات الخارجية قام بعض التجار بالمضاربة في اسعار الصرف ورفع سعر المواد الغذائية في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير : سعر الصرف سيعود الى السعر الرسمي في الاسواق بعد تطبيق اجراءات البنك المركزي الجديدة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير : سعر الصرف سيعود الى السعر الرسمي في الاسواق بعد تطبيق اجراءات البنك المركزي الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).