2023/01/31 | 11:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UCW5UDUXcJs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد سنتين سيصبح العراقيون الفقراء بالشوارع بسبب ارتفاع سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد سنتين سيصبح العراقيون الفقراء بالشوارع بسبب ارتفاع سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).