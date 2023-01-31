انخفاض مبيعات البنك المركزي الى اقل من 70 مليون دولار

2023/01/31 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، انخفاضا كبيراً ليصل إلى أقل من 70 مليون دولار.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 69 مليونا و625 ألفاً و125 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار".

واضاف ان "المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 45 مليونا و200 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 24 مليوناً و425 الفاً و115 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات".

واشار إلى أن "المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفاً فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 207 شركة".

تحرير: أ.ق

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