خبير يدعو التجار الى فتح حسابات مصرفية لحل مشكل سعر الصرف

2023/01/31 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، التجار والمستوردين إلى فتح حسابات مصرفية والتعامل مع القطاع المصرفي لإنهاء مشكلة ازمة سعر صرف الدولار الحالي.

وقال العبيدي، لـ "الاقتصاد نيوز"، إنه "من غير المعقول أن تاجرا يستورد بضائع من خارج العراق بمئات الاف من الدولارات، بدون اسم او حساب مصرفي"، مشيرا إلى أن "التجار حاليا مطالبين بضرورة تأسيس شركات وفتح حسابات مصرفية والبدء باستيراد البضائع".

وأضاف أن "منظومة استيراد البضائع التي كانت شائعة، تبدلت الان، وهي من تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار".

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