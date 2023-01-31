مسؤول مصرفي: تعلميات جديدة سيطلقها البنك المركزي بشأن الحوالات المالية والاعتمادات

2023/01/31 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت المدير المفوض للمصرف الدولي الاسلامي سها الكفائي، الثلاثاء، عن قرب اصدار تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن سقوف الحوالات المالية واليات الاعتمادات.

وقالت الكفائي لـ "الاقتصاد نيوز" رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض للمصرف الدولي الاسلامي حضر الاجتماع مع نائب محافظ البنك المركزي والمستشار وبحضور المدراء العامون والمصارف الاخرى المدعوة ".

وتم "التشاور في التعليمات التي ستصدر قريباً حول سقوف الحوالات والية الاعتمادات وتبسيط الاجراءات من اجل تسهيل خدمات التجارة الدولية للتجار بكافة اصنافهم (افراد وشركات ) واطلاق الاعتمادات والحوالات وفق سقوف محددة بما ينظم العمل المصرفي الجديد للمرحلة المقبلة واعتماد ايداع التاجر بالدينار الى المصرف الخاص واستلام دولار وفق العنوان المصرفي (ايبن نمبر ) لصالح الحساب المصرفي في الدولة المستورد منها".

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