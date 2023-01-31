بيان: ملف أزمة الدولار والحلول اللازمة على طاولة اجتماع المالية النيابية والمركزي

2023/01/31 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل رئيس اللجنة المالية السيد عطوان العطواني بحضور اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 31/1/2023، محافظ البنك المركزي السيد علي محسن العلاق في مقر اللجنة.وقدم السيد محافظ البنك التهاني بمناسبة انتخاب رئاسة اللجنة المالية متمنيا للجنة التوفيق في مواصلة عملها الرقابي والتشريعي.وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع تذبذب ارتفاع اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وامكانية السيطرة عليه للمحافظة على السوق، فضلا عن مناقشة تداعياته على المواطنين وخطوات البنك المركزي والاجراءات المتبعة من قبله.

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