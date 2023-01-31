وزير الداخلية: نجاحات المرأة مرهونة بتنفيذ الأوامر والتوجيهات والمسؤوليات

2023/01/31 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن نجاحات المرأة مرهونة بتنفيذ الأوامر والتوجيهات والمسؤوليات، فيما أشار الى أن المرأة تشغل مكانة كبيرة ضمن خطط التطوير الاستراتيجي.

وأشار الشمري في كلمة على هامش المؤتمر السنوي الأول الذي أقامه قسم تمكين المرأة في وزارة الداخلية وتابعتها (بغداد اليوم) أن "الوزارة تعول كثيراً على عمل المرأة لأخذ مديات أبعد من التطور والنمو ومواكبة حركة التقدم الأمني والخدمي في الوزارة والذي يشهد الكل مراحله خلال هذه الفترة".

وشدد وزير الداخلية على أن "نجاحات المرأة في وزارة الداخلية مرهونة بتنفيذ الأوامر والتوجيهات والمسؤوليات المناطة بها من أجل أحداث تغيير جذري في العمل نحو الأفضل بما يحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليه"، مشيراً الى أن "وزارة الداخلية ستعمل من جهتها على توفير جميع مستلزمات نجاح عمل المرأة في الوزارة ودعمها في تحقيق أهدافها بالوصول إلى درجات المسؤولية الإدارية والأمنية".

واوضح أن "وزارة الداخلية لن تسمح بأي ابتزاز للنساء العاملات فيها"، مبيناً أن "المرأة تستحق أن تقود أي دائرة او مديرية ويجب أن تكون المرأة قوية قادرة على النهوض بعملها والمهام والواجبات التي تؤديها، كون المرأة لا تقل كفاءة عن أخيها الرجل".

تحرير: أ.غ

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