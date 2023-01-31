نقص بالأدوية والمستلزمات الطبية.. تحذير من أزمة صحية في إقليم كردستان

2023/01/31 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

حذر عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء، من أزمة صحية كبيرة في المحافظات الشمالية، فيما أشار الى نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات.

وقال عبد الله، لـ(بغداد اليوم) إن "أغلب مستشفيات الإقليم وخاصة المتعلقة بالأمراض السرطانية تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأضاف أن "نقص هذه الأجهزة وخاصة في السليمانية سيتسبب بأزمة صحية، لعدم وجود التخصيصات المالية لاستيراد الأدوية، وخاصة للأمراض المستعصية والمزمنة".

هذا ويعيش إقليم كردستان العراق أزمة اقتصادية؛ بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لمؤسساته، والتي كانت نتيجة الخلافات السياسية والملفات العالقة بين بغداد واربيل ، والتي استمرت لسنوات طويلة دون إيجاد حلول جذرية لها، ما أثر في المواطنين بالإقليم، وانعكس على الخدمات المقدمة لهم، وعلى مختلف الأصعدة، في حين تسعى الحكومة المركزية الى إيجاد طريقة لمساعدة أبناء المحافظات الشمالية في إطار القانون والدستور.

تحرير: أ.غ

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