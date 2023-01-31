2023/01/31 | 13:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاثة أشهر على حكومة السوداني .. اين الوعود ؟ | برنامج مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iR5-yIIWjn8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاثة أشهر على حكومة السوداني .. اين الوعود ؟ | برنامج مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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