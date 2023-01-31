قرار محكمة اثار الجدل ام حقق العدل؟

2023/01/31 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا مهما

بخصوص التحويلات المالية التي كان

يرسلها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء

السابق الى اقليم كردستان طوال فترة

رئاسته بانها غير قانونية ، وهكذا قرار

ق

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