2023/01/31 | 13:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AleEzHCntIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضاء الحويجة يتحول إلى قطعة بيضاء بسبب التساقط الكثيف للبرد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قضاء الحويجة يتحول إلى قطعة بيضاء بسبب التساقط الكثيف للبرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).