أسعار المعدن الأصفر تتراجع مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

2023/01/31 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة هذا الأسبوع.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1917.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز الخمسة بالمئة.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1933.60 دولارا.

يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي.



ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين.



وكان المركزي الأمريكي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

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