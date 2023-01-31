الشمري: وزارة الداخلية تعول كثيراً على عمل المرأة ولن نسمح بابتزاز النساء العاملات فيها

2023/01/31 | 13:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن المرأة العاملة تشغل مكانة كبيرة وضمن خطط التطوير الاستراتيجي في الوزارة.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان: ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال حضوره مؤتمر تمكين المرأة السنوي الأول … Readmore

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