2023/01/31 | 13:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن هبطت بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل التهديد برفع أسعار الفائدة واستمرار تدفقات الخام الروسي.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتًات إلى 84.85 دولارًا للبرميل بحلول … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار النفط العالمية اكثر من 2% متأثرة بامكانية رفع سعر الفائدة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار النفط العالمية اكثر من 2% متأثرة بامكانية رفع سعر الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).