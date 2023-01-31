الهجرة تعلن عودة 231 نازحاً الى سنجار

2023/01/31 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء ، عن عودة طوعية لــ (231) نازحاً بما يعادل (39) أسرة نازحة من مخيم بيرسيفي 1 في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى ، فضلا عن أن" العودة جاءت بعد أخذ كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودتهم بالتعاون مع مركز تنسيق الأزمات المشتركة ال (JCC) في أقليم كوردستان ومنظمة الهجرة الدولية (IOM

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