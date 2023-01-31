رئيس الجمهورية: من غير المقبول تبرير استمرار ملف النازحين

2023/01/31 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز الجهود لإنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم، مؤكداً أن استمرار وجود نازحين في المخيمات أمر غير مقبول.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، في قصر بغداد، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية غلام محمد إسحق والوفد المرافق له بحضور وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو".

وأوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء الموسّع بحث ملف النازحين في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الجهود على كافة الصعد من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم"، فيما شدد على "ضرورة عدم التهاون في هذا الملف الإنساني الحيوي والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الخصوص".

وشدد رشيد بحسب البيان على "ضرورة إكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات"، مشيرا إلى "استعداد رئاسة الجمهورية لدعم هذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لغرض إعادة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية"، معربا عن "امله في اكمال البنى التحتية في المدينة لأهميتها في انهاء ملف النازحين".

وأكد رئيس الجمهورية "استعداده لزيارة سنجار مرة أخرى للاطلاع على ما تم تقديمه بهذا الشأن"، ومنوها الى "الحاجة لنتائج ملموسة"، لافتاً الى أن "استمرار وجود نازحين في مخيمات وسط أوضاع معيشية صعبة بعد مرور سنوات على انتهاء الحرب على داعش وزوال أسباب التهجير هو امر غير مقبول".

وتابع القول: "نشعر بالألم لوجود أعداد من النازحين في البلاد وسط ظروف صعبة"، داعياً الى "ضرورة تسريع عملية إعادة النازحين وحسم المسائل التي تمنع ذلك، مع ضمان عودة آمنة ومستقرة وحياة كريمة في مناطقهم".

من جانبه، قدّم الوفد شرحا إلى الرئيس حول الأوضاع في سنجار، وأشار إلى بناء العديد من المنازل ومركز شرطة ودائرة البلدية في المدينة.

وفي وقت سابق، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، أن الحكومة حريصة على انهاء ملف النازحين واعادتهم لمناطقهم خلال 6 اشهر.

وقال المكتب الإعلامي للاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير العمل احمد الاسدي استقبل اليوم، مسؤول العمليات الانسانية للشرق الاوسط في الاتحاد الاوربي بحضور السفير الاوربي".

وأكد الاسدي بحسب البيان أن "الاتحاد الاوربي شريك اساسي للحكومة العراقية وتربطنا علاقات جيدة، وقوية"، لافتا الى "سعي الحكومة لتطوير العلاقة مع باقي الدول".

وتابع أن "الحكومة العراقية حريصة على انهاء ملف النازحين، واعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية خلال 6 اشهر"، مشيرا الى أن "جملة من المشاكل تعيق هذا الملف منها مشاكل امنية لكون بعض المناطق غير آمنة تنشط فيها بعض العصابات الارهابية، فضلا عن وجود مخلفات حربية، ومشاكل اخرى اجتماعية، واقتصادية".

تحرير: أ.ق

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